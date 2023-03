Serie A | no Boxing Day ma nel 2023-2024 si gioca nelle feste | la data

(Di venerdì 31 marzo 2023) Per la stagionediA si conoscevano già le date di inizio e fine (vedi articolo). Adesso è ufficiale anche un’altra novità: si tornerà are durante le, cosa che non accadeva dal 2018-2019. NIENTE SOSTA – Per lanon ci si fermerà durante le, ma si giocherà fra Natale e Capodanno. Succederà il 30 dicembre, con un turno di campionato. L’ha annunciato il presidente di Lega Lorenzo Casini, a margine dell’Assemblea di quest’oggi. I club l’hanno votato all’unanimità, non sarà unDay come il 26 dicembre 2018 e come accade in Premier League ma un semplice turno nel weekend (ricade di sabato). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Non è unday, si giocherà il 30 dicembre perché c'è la volontà dei tifosi di seguire l'evento anche in quei periodi. LaA ha poco spazio di manovra sui calendari e quella data è stata ...

Non è un boxing day, si giocherà il 30 dicembre perché c'è la volontà dei tifosi di seguire l'evento anche in quei periodi. La Serie A ha poco spazio di manovra sui calendari e quella data è stata ...