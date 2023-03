Serie A, Lazard in corsa come advisor per i fondi (Di venerdì 31 marzo 2023) L’assemblea della Lega Serie A «ha deliberato di incaricare il CdA di avviare un’istruttoria per trovare un advisor. Alla prossima assemblea sarà proposta una rosa di nomi che accompagnerà la Lega nell’approfondimento delle proposte». Con queste parole il presidente di Lega Lorenzo Casini ha fornito un aggiornamento sul tema del possibile accordo con i fondi L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) L’assemblea della LegaA «ha deliberato di incaricare il CdA di avviare un’istruttoria per trovare un. Alla prossima assemblea sarà proposta una rosa di nomi che accompagnerà la Lega nell’appromento delle proposte». Con queste parole il presidente di Lega Lorenzo Casini ha fornito un aggiornamento sul tema del possibile accordo con iL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

