Serie A, l’annuncio di Casini: “in campo il 30 dicembre” (Di venerdì 31 marzo 2023) Il campionato italiano è entrato nelle fase decisiva per gli obiettivi delle squadre, nel frattempo continuano ad arrivare novità sul futuro. La Serie A giocherà il 30 dicembre nella stagione 2023/24. E’ quanto confermato dal presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenuto in conferenza stampa dopo l’odierna assemblea dei club. “Il calendario è già stato approvato dal Consiglio, ma è stata una scelta unanime. È un momento in cui da parte dei tifosi c’è interesse per continuare a seguire la propria squadra sia allo stadio che in tv – le parole di Casini -. Il calendario causa finestre Uefa e Fifa ha spazi molto limitati di movimento per la Serie A, che ha inserito anche la final four per la Supercoppa che ci sarà già nel 2023/24. Il calendario è stato approvato all’unanimità. ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Il campionato italiano è entrato nelle fase decisiva per gli obiettivi delle squadre, nel frattempo continuano ad arrivare novità sul futuro. LaA giocherà il 30nella stagione 2023/24. E’ quanto confermato dal presidente della LegaA Lorenzo, intervenuto in conferenza stampa dopo l’odierna assemblea dei club. “Il calendario è già stato approvato dal Consiglio, ma è stata una scelta unanime. È un momento in cui da parte dei tifosi c’è interesse per continuare a seguire la propria squadra sia allo stadio che in tv – le parole di-. Il calendario causa finestre Uefa e Fifa ha spazi molto limitati di movimento per laA, che ha inserito anche la final four per la Supercoppa che ci sarà già nel 2023/24. Il calendario è stato approvato all’unanimità. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : L'annuncio del Napoli sui biglietti per il Milan sorprende i tifosi - CorSport : ?? L'annuncio sui biglietti per #Napoli -#Milan ?? - sportli26181512 : L'annuncio del #Napoli sui biglietti per il #Milan sorprende i tifosi: Nuovi aggiornamenti sui tagliandi per la sfi… - WizardAle15 : @anto_gioviale Beh...Sarà che ne ho seguiti pochi ma quel trasporto io lo provo ora coi TGA per esempio... Ci sono… - DanielaFini : RT @AkibaGamers: #MYHEROACADEMIA Stagione 7 è realtà! L'annuncio è arrivato in concomitanza con l'ultimo episodio della Stagione 6 della se… -