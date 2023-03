Serie A, la Oaktree disposta a investire 1,75 miliardi nel calcio italiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Sempre più capitali stranieri nel nostro campionato. Nell’ultimo periodo l’Inter ha avuto a disposizione 300 milioni di euro di finanziamento da parte del fondo statunitense Oaktree, che non ha intenzione di fermarsi. Secondo l’agenzia Reuters, la stessa Oaktree ha intenzione di investire 1,75 miliardi di euro nella nostra Serie A. Per l’esattezza, l’organizzazione avrebbe deciso di strutturare l’investimento attraverso una combinazione di debito e liquidità, che identificherebbe un valore di impresa per la media company della Serie A pari a 15 miliardi di euro. L’offerta tratterebbe un finanziamento di un miliardo di euro e 750 milioni per acquisire il 5% della media company. L’offerta preliminare è stata presentata quest’oggi e nell’assemblea di quest’oggi a Milano è ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Sempre più capitali stranieri nel nostro campionato. Nell’ultimo periodo l’Inter ha avuto a disposizione 300 milioni di euro di finanziamento da parte del fondo statunitense, che non ha intenzione di fermarsi. Secondo l’agenzia Reuters, la stessaha intenzione di1,75di euro nella nostraA. Per l’esattezza, l’organizzazione avrebbe deciso di strutturare l’investimento attraverso una combinazione di debito e liquidità, che identificherebbe un valore di impresa per la media company dellaA pari a 15di euro. L’offerta tratterebbe un finanziamento di un miliardo di euro e 750 milioni per acquisire il 5% della media company. L’offerta preliminare è stata presentata quest’oggi e nell’assemblea di quest’oggi a Milano è ...

