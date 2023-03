Serie A, Iervolino: “Ora in Lega si respira un clima più sereno. Salernitana? Pensiamo allo Spezia” (Di venerdì 31 marzo 2023) A margine dell’Assemblea della Lega di Serie A, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato del clima che si respira fra i diversi patron delle squadre di A nella Lega di appartenenza. Dopo l’Assemblea, infatti, il numero uno della Salernitana ha parlato alla stampa, sottolineando anche l’importanza della prossima partita per il club granata. Le parole di Iervolino sulla Lega di A: “clima più sereno? Abbiamo fatto molti passi avanti, oggi è stata una bella riunione. Stiamo ritrovando la giusta serenità per tirare fuori dal cilindro un coniglio per fare belle cose. Il progetto radio? Ci sono tanti progetti, come la stessa media company. C’è un ritrovato spirito di ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) A margine dell’Assemblea delladiA, il presidente dellaDaniloha parlato delche sifra i diversi patron delle squadre di A nelladi appartenenza. Dopo l’Assemblea, infatti, il numero uno dellaha parlato alla stampa, sottolineando anche l’importanza della prossima partita per il club granata. Le parole disulladi A: “più? Abbiamo fatto molti passi avanti, oggi è stata una bella riunione. Stiamo ritrovando la giusta serenità per tirare fuori dal cilindro un coniglio per fare belle cose. Il progetto radio? Ci sono tanti progetti, come la stessa media company. C’è un ritrovato spirito di ...

