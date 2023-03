Serie A, dal 2017 il Napoli ha pagato 279mila euro di multe per tifo violento (Repubblica) (Di venerdì 31 marzo 2023) Dal 2017, Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina hanno dovuto pagare 1,6 milioni in tutto a causa della violenza dei propri tifosi. Lo scrive La Repubblica. “Il tifo violento è costato alle grandi della Serie A oltre un milione e mezzo nelle ultime cinque stagioni. Il conto complessivo delle multe pagate da Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina da agosto 2017 a oggi per cori beceri e discriminatori, lanci di oggetti in campo, utilizzo di laser, fumogeni e petardi ed esposizione di striscioni dal contenuto offensivo ammonta a 1.631.500 euro”. La squadra più multata del campionato di Serie A è la Roma, che solo quest’anno ha totalizzato 64mila ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Dal, Juventus, Milan, Inter,, Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina hanno dovuto pagare 1,6 milioni in tutto a causa della violenza dei proprisi. Lo scrive La. “Ilè costato alle grandi dellaA oltre un milione e mezzo nelle ultime cinque stagioni. Il conto complessivo delle multe pagate da Juventus, Milan, Inter,, Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina da agostoa oggi per cori beceri e discriminatori, lanci di oggetti in campo, utilizzo di laser, fumogeni e petardi ed esposizione di striscioni dal contenuto offensivo ammonta a 1.631.500”. La squadra più multata del campionato diA è la Roma, che solo quest’anno ha totalizzato 64mila ...

