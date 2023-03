(Di venerdì 31 marzo 2023) La famosa attrice napoletana,, in un'intervista rilasciata al settimanale ?Oggi? ha parlato del suo amore per ile del possibilein...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dariodigennaro : @l_honestly Luisa Ranieri, Serena Autieri e Serena Rossi Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande e Carlo Buccirosso - OnlyForPaola : @_RoteFuchs Ha detto Serena Autieri che se il marito le concede il permesso lo fa lei. - NapoliToday : #Gossip #Calcio La promessa di Serena Autieri per lo scudetto del Napoli: 'Spogliarello? Chiederò a mio marito'… - GiusCandela : 'Io in quota centrodestra? La destra non ha detto la stessa cosa quando nel 2017 ho condotto Unomattina Estate e c'… -

sul settimanale Oggi ha parlato della sua fede calcistica per il Napoli e del possibile scudetto in arrivo. L'artista ha fatto anche una promessa ai tifosi: 'Dovrei chiedere a mio ...Proprio Timperi, inoltre, sarà impegnato per tutta l'estate con Uno Mattina, dove sarà affiancato da. Cambieranno i programmi estivi in vista di un nuovo programma in autunno oppure ...7 Anticipazione da 'Oggi' I risultati del Napoli in serie A sono tali da far dimenticare perfino la scaramanzia ai tifosi partenopei. Tra loroche con il settimanale OGGI,...

Serena Autieri e lo scudetto del Napoli: «Spogliarello Chiedo a mio marito» ilmattino.it

La famosa attrice napoletana, Serena Autieri, in un'intervista rilasciata al settimanale “Oggi” ha parlato del suo amore per il Napoli e del possibile scudetto in arrivo. L'artista ha fatto anche una ...Tra essi, c’è anche Serena Autieri, da sempre tifosissima del Napoli che ad Oggi ha parlato della sua fede calcistica. Serena Autieri a Oggi: “Spogliarello per lo Scudetto Chiederò a mio marito” Su ...