Serale Amici 22, chi viene eliminato tra Samu e Wax? Anticipazioni puntata sabato 1 aprile 2023

Chi tra Samu e Wax dovrà lasciare la scuola di Amici? Questa è la domanda più gettonata, quella che i fan, che non riescono a tenere a bada la curiosità, si ripetono da ieri sera. Sì perché giovedì 30 marzo è stata registrata la puntata del Serale, quella che vedremo in tv sabato 1 aprile. Tra sfide, manche, continue gare, risate e colpi di scena. Ma cosa succederà? E chi dovrà abbandonare il talent show di Maria De Filippi in questo terzo appuntamento, ora che la finale è ancora lontana?

