Sequestrata discarica abusiva da 4mila metri quadri

(Di venerdì 31 marzo 2023)a Torre Annunziata unada. Si tratta di un’area demanialesu area demaniale. I carabinieri della stazione di Torre Annunziata, insieme a personale della locale Capitaneria di Porto hanno sequestrato un’area di oltrequadrati. In un terreno demaniale in via Caracciolo, ignoti avrebbero depositato rifiuti di ogni genere, trasformando lo spiazzo in unaa cielo aperto. Scarti di edilizia, pneumatici, rottami di elettrodomestici, rifiuti in legno, vernici e molto altro. Tutto posizionato senza un filtro con il suolo: un serio rischio per la diffusione di ...

In un terreno demaniale in via Caracciolo, ignoti avrebbero depositato rifiuti di ogni genere, trasformando lo spiazzo in una discarica abusiva a cielo aperto. Scarti di edilizia, pneumatici, rottami

insieme a personale della locale Capitaneria di Porto hanno sequestrato un'area di oltre 4mila mq. In un terreno demaniale in via Caracciolo, ignoti avrebbero depositato rifiuti di ogni genere,