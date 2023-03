Sentieri – La strada giusta: il programma dedicato al tema del cammino (Di venerdì 31 marzo 2023) Alla scoperta dell’Italia attraverso gli itinerari più belli della montagna italiana attraverso il programma condotto da Lino Zani, Margherita Granbassi e Giulia Capocchi Dopo un assaggio estivo ritorna Sentieri – la strada giusta il programma dedicato al tema del cammino. Ogni sabato su Rai 1 e Rai Italia a partire dal 1° aprile al 13 maggio, ore 14.00. A percorrere gli innumerevoli Sentieri che si dipanano dal nord al sud dell’Italia, saranno i conduttori Lino Zani, Margherita Granbassi e Giulia Capocchi che, descriveranno e racconteranno luoghi nascosti e tradizioni attraverso gli occhi di quanti incontreranno sul loro cammino. Un racconto immersivo che consente di far vivere allo spettatore l’emozione e la scoperta ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 31 marzo 2023) Alla scoperta dell’Italia attraverso gli itinerari più belli della montagna italiana attraverso ilcondotto da Lino Zani, Margherita Granbassi e Giulia Capocchi Dopo un assaggio estivo ritorna– lailaldel. Ogni sabato su Rai 1 e Rai Italia a partire dal 1° aprile al 13 maggio, ore 14.00. A percorrere gli innumerevoliche si dipanano dal nord al sud dell’Italia, saranno i conduttori Lino Zani, Margherita Granbassi e Giulia Capocchi che, descriveranno e racconteranno luoghi nascosti e tradizioni attraverso gli occhi di quanti incontreranno sul loro. Un racconto immersivo che consente di far vivere allo spettatore l’emozione e la scoperta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brunopino66 : Su RaiUno arriva “Sentieri. La strada giusta”. Prima puntata in Aspromonte - Rosacito98 : RT @crociangelini: Stavo proprio pensando a quanto sia difficile trovare la propria strada per un giovane d'oggi, quando tutti fanno a gara… - n_silvestri1 : RT @crociangelini: Stavo proprio pensando a quanto sia difficile trovare la propria strada per un giovane d'oggi, quando tutti fanno a gara… - OttaviaDenaro : RT @crociangelini: Stavo proprio pensando a quanto sia difficile trovare la propria strada per un giovane d'oggi, quando tutti fanno a gara… - l_naticchi : RT @crociangelini: Stavo proprio pensando a quanto sia difficile trovare la propria strada per un giovane d'oggi, quando tutti fanno a gara… -