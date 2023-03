Sensibilità estrema per i pulsanti dell’iPhone 15 Pro: sorridono le cover (Di venerdì 31 marzo 2023) Ci sono buone notizie per gli utenti che amano le cover e che, allo stesso tempo, potrebbero essere intenzionati ad acquistare un iPhone 15 Pro. Già, perché le indiscrezioni odierni per forza di cose coinvolgono anche i produttori di questi accessori, dopo il punto della situazione condiviso in queste ore con altre anticipazioni sulla serie in arrivo sul mercato. L’ultima diavoleria concepita da Apple, infatti, potrebbe rendere alcuni pulsanti fisici adattabili a vari prodotti e questo sulla carta tenderebbe a fare la differenza sul tema accessori. Apple intenzionata a puntare sulla Sensibilità estrema per i pulsanti dell’iPhone 15 Pro: buone notizie per le cover Come riportato anche da MacRumors in giornata, i vari iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potranno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Ci sono buone notizie per gli utenti che amano lee che, allo stesso tempo, potrebbero essere intenzionati ad acquistare un iPhone 15 Pro. Già, perché le indiscrezioni odierni per forza di cose coinvolgono anche i produttori di questi accessori, dopo il punto della situazione condiviso in queste ore con altre anticipazioni sulla serie in arrivo sul mercato. L’ultima diavoleria concepita da Apple, infatti, potrebbe rendere alcunifisici adattabili a vari prodotti e questo sulla carta tenderebbe a fare la differenza sul tema accessori. Apple intenzionata a puntare sullaper i15 Pro: buone notizie per leCome riportato anche da MacRumors in giornata, i vari iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potranno ...

