(Di venerdì 31 marzo 2023) Un gruppo di, in slip ed alcune in Senza veli, si è concesso unnel rio di Ognissanti in pieno centro storico di. Le immagini del gesto, severamente vietato e passibile di ...

Un gruppo die ragazze, in slip ed alcune in topless, si è concesso un bagno nel rio di Ognissanti in pieno centro storico di Venezia. Le immagini del gesto, severamente vietato e passibile di pesanti ......del fatto che nel montaggio finale sono apparse immagini di glutei e seno dei due. Oggi ... Adesso i responsabili del film sono accusati "di aver girato scene di minorenni nudi osenza ......rassicurati garantendo loro che nel film non ci sarebbero state scene di nudo e che i due... Accusano i responsabili del film "di aver girato scene di minorenni nudi osenza il loro ...

Seminudi ragazzi e ragazze fanno il bagno in canale Venezia - Veneto Agenzia ANSA

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAR - Un gruppo di ragazzi e ragazze, in slip ed alcune in topless, si è concesso un bagno nel rio di Ognissanti in pieno centro storico di Venezia. Le immagini del gesto, ...