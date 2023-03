"Sei proprio un str....". L'imprenditore bandito a vita dai voli Ryanair (Di venerdì 31 marzo 2023) imprenditore italiano viene inserito sulla black list della compagnia per aver insultato lo steward. Aveva chiesto di andare al bagno in fase di atterraggio. La polizia romena sale a bordo: "Mi hanno provocato un danno d'immagine" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 marzo 2023)italiano viene inserito sulla black list della compagnia per aver insultato lo steward. Aveva chiesto di andare al bagno in fase di atterraggio. La polizia romena sale a bordo: "Mi hanno provocato un danno d'immagine"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JackTerron : un consiglio non richiesto: se sei un genitore omosessuale, prima di idolatrare il parlamento europeo per la condan… - carmen_cupini : RT @cazzi_miei1: mi ricorda la figura di merda di Onestiti sulla scoperta dell'America...Vi prego qualcuno vada a scrivergli la data corret… - RagnoBiagio : Ci sta questa tipa che ogni volta che passa se la tira in una maniera assurda tipo “spostateve ce l’ho solo io” per… - mxquellacosae : RT @selisaaav: angelina tu sei proprio la più bella e la più dolce vedetela #amici22 - Emanuhellooo : @ChroniclesKiev poi io proprio mi definisco un deficiente e non colto o arguto. sei te quello che crede di essere… -