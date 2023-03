Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno | si ferma Osimhen

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ilcontinua la preparazione ain vista della gara contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45, ecco il report ufficiale del club: Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a campo ridotto, esercitazione tecnico tattico e lavoro su calci piazzati. Demme ha svolto l’intera sessione in gruppo. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo., dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Anguissa è rientrato dall’impegno con la Nazionali e ha svolto l’interain gruppo.

