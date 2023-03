Scuola, fondi per tutor e orientamento. Ma i veri problemi non vengono toccati (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato con fierezza il nuovo piano per la Scuola, il quale prevede l’inserimento di circa 100mila tutor e uno stanziamento di oltre un miliardo di euro per lezioni pomeridiane di recupero per tutti quegli studenti che fanno fatica ad avere risultati sufficienti. Lo stesso ha illustrato il progetto in un’intervista al Corriere della Sera: “Da settembre debutteranno poco meno di 40 mila tutor per gli studenti degli ultimi tre anni di Scuola superiore e circa 10 mila orientatori, uno per ogni Scuola. Il loro compito è coordinare i colleghi e assicurare la personalizzazione del curriculum, con particolare attenzione agli studenti in difficoltà e a quelli molto brillanti che si annoiano”. Nessuna reale modifica alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato con fierezza il nuovo piano per la, il quale prevede l’inserimento di circa 100milae uno stanziamento di oltre un miliardo di euro per lezioni pomeridiane di recupero per tutti quegli studenti che fanno fatica ad avere risultati sufficienti. Lo stesso ha illustrato il progetto in un’intervista al Corriere della Sera: “Da settembre debutteranno poco meno di 40 milaper gli studenti degli ultimi tre anni disuperiore e circa 10 mila orientatori, uno per ogni. Il loro compito è coordinare i colleghi e assicurare la personalizzazione del curriculum, con particolare attenzione agli studenti in difficoltà e a quelli molto brillanti che si annoiano”. Nessuna reale modifica alla ...

