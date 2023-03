Scudo per gli evasori nel dl bollette, il costituzionalista: “Non rispetta il criterio di omogeneità. L’abuso dei decreti annulla il Parlamento”. E Meloni ha il record (Di venerdì 31 marzo 2023) “Il governo può far ricorso all’adozione dei decreti-legge soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza”. È questo il requisito costituzionale dimenticato dal governo Meloni che ha inserito di fatto uno Scudo fiscale nel decreto bollette. “Si tratta di una prassi cui ahimè siamo abituati, in assoluta continuità con un modo disinvolto e degenerato di utilizzazione della decretazione d’urgenza” spiega Gaetano Azzariti, professore di Diritto Costituzionale alla Sapienza. “Di abuso di questo strumento se ne parla dagli anni ’80, sebbene il governo Meloni abbia ora conquistato un record. Guardando i dati di Open polis fino all’8 marzo l’attuale esecutivo ha superato tutti i precedenti governi nella media di decreti legge. In appena quattro mesi ha approvato 18 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) “Il governo può far ricorso all’adozione dei-legge soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza”. È questo il requisito costituzionale dimenticato dal governoche ha inserito di fatto unofiscale nel decreto. “Si tratta di una prassi cui ahimè siamo abituati, in assoluta continuità con un modo disinvolto e degenerato di utilizzazione della decretazione d’urgenza” spiega Gaetano Azzariti, professore di Diritto Costituzionale alla Sapienza. “Di abuso di questo strumento se ne parla dagli anni ’80, sebbene il governoabbia ora conquistato un. Guardando i dati di Open polis fino all’8 marzo l’attuale esecutivo ha superato tutti i precedenti governi nella media dilegge. In appena quattro mesi ha approvato 18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Scudo penale nel decreto Bollette, Conte: “Non vogliamo favori per evasori, ci batteremo contro ogni sanatoria” - antoniomisiani : Lo scudo penale per gli evasori inserito all’ultimo secondo dal #governoMeloni nel #DLbollette è inaccettabile. Nel… - fattoquotidiano : Condoni penali, ritorno alla vecchia prescrizione, scudo erariale, bavaglio alle intercettazioni. È la destra del f… - GaetanoBellino : RT @GiovanniAgost20: La Corte dei Conti ebbe già a dire che la limitazione ai soli casi di dolo e di inerzia degli amministratori per dann… - lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Scudo per gli evasori nel dl bollette, il costituzionalista: “Non rispetta il criterio di omogeneità. L’abuso dei decr… -