Scudo penale agli evasori | il condono c’è ma la Meloni gli cambia nome

(Di venerdì 31 marzo 2023), ilc’è ma il premier Giorgiagli. “Nell’ultimo decreto approvato dal Cdm c’è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso aperto con il fisco” ha dettonel corso del suo consueto video “Gli appunti di Giorgia”.: “L’opposizione dice che abbiamo introdotto untributario. È falso. Noi condoni non ne facciamo” “È un altro passo verso la tregua fiscale – ha detto il premier -. C’è anche una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le attuali norme penali. Su questo tema è stata fatta molta polemica e molta confusione. L’opposizione dice che abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Scudo per gli evasori nel dl bollette, il costituzionalista: “Non rispetta il criterio di omogeneità. L’abuso dei d… - brandobenifei : Vergognoso blitz del #GovernoMeloni: uno scudo penale, l’ennesimo #condono sui reati tributari, inserito di strafor… - fattoquotidiano : Scudo penale nel decreto Bollette, Conte: “Non vogliamo favori per evasori, ci batteremo contro ogni sanatoria” - Turlupini : RT @fattoquotidiano: Scudo per gli evasori nel dl bollette, il costituzionalista: “Non rispetta il criterio di omogeneità. L’abuso dei decr… - CosettaGiordano : RT @Patty66509580: Scudo per gli evasori nel dl bollette, il costituzionalista: “Non rispetta il criterio di omogeneità. L’abuso dei decret… -

Leggi Anche Fisco, colpo di mano del governo: infila nel dl Bollette loper gli evasori. Calpestando i requisiti di necessità e urgenza Nel decreto approvato, sottolinea la capa del ...Stessa difesa per quanto riguarda loper i reati fiscali: "L'opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributarioma è falso, noi condoni non ne facciamo". .Rispetto alle bozze circolate nel giorno del Cdm, gli articoli si sono arricchiti del cosiddetto "fiscale", che introduce una "causa speciale di non punibilità dei reati tributari". In sostanza,...

Reati fiscali, come funziona lo «scudo penale» se il contribuente si ravvede. Il Pd: ennesimo condono Corriere della Sera

Stessa difesa per quanto riguarda lo scudo penale per i reati fiscali: "L'opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale ma è falso, noi condoni non ne facciamo". (ANSA).Nel decreto Bollette, il governo Meloni ha inserito uno scudo penale per alcuni reati fiscali, in particolare per chi dichiara e poi non versa imposte come l’Iva. Aveva già provato a farlo a dicembre, ...