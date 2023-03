Scudetto Napoli, De Luca: «I tifosi delle altre squadre siano seri e corretti» (Di venerdì 31 marzo 2023) Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha così parlato dei festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli Vincenzo De Luca, sui suoi canali social, ha analizzato così i festeggiamenti per l’ormai imminente Scudetto del Napoli. LE PAROLE – «Ci si avvicina alla vittoria del campionato italiano da parte del Napoli. Vorrei invitare tutti, lo faccio in modo particolare per tifosi di altre squadre, ad avere un atteggiamento di grande serietà e grande correttezza. Lo dico anche ai tifosi della Salernitana. Credo che si debbano avere comportamenti di grande civiltà e di grande rispetto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Vincenzo De, governatore della Regione Campania, ha così parlato dei festeggiamenti per lodelVincenzo De, sui suoi canali social, ha analizzato così i festeggiamenti per l’ormai imminentedel. LE PAROLE – «Ci si avvicina alla vittoria del campionato italiano da parte del. Vorrei invitare tutti, lo faccio in modo particolare perdi, ad avere un atteggiamento di grandeetà e grande correttezza. Lo dico anche aidella Salernitana. Credo che si debbano avere comportamenti di grande civiltà e di grande rispetto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

