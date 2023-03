Scontri ultras prima di Paganese-Casertana | 15 tifosi agli arresti domiciliari

(Di venerdì 31 marzo 2023) Durante le prime ore di questa mattina è iniziata da parte della polizia di Stato e dei carabinieri l’esecuzione di 15 ordinanze di misure cautelari personali degliper altrettantidellae della. Questi ultimi sarebbero responsabili di aver commesso vari reati in occasione deglitradel 22 gennaio scorso: mezz’oradel match del campionato di Serie D, a Pagani, è stato incendiato un bus con a bordo circa 50 supporters casertani e alcune case e auto parcheggiate sono state vandalizzate. Il tutto ha portato a tre feriti, tra i quali un carabiniere con un to alla gamba. Le misure sono state emesse dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta dei pubblici ...

