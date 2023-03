Scontri tra tifosi, 15 arresti tra gli ultras di Paganese e Casertana (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Incendiarono un pullman e per alcune ore scatenarono la loro violenza prendendo a pretesto una partita di calcio. 15 ultras sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito dell'inchiesta per gli Scontri tra tifosi di Paganese e Casertana in occasione del derby di serie D del 22 gennaio scorso. Quel giorno, prima della partita di calcio, i tifosi della Paganese diedero alle fiamme, a poca distanza dallo stadio, il bus su cui viaggiavano i supporter casertani che riuscirono a salvarsi scendendo di corsa dal mezzo. Il bus in fiamme danneggiò anche un palazzo. Ci furono poi disordini tra le due tifoserie e solo l'intervento delle forze dell'ordine evitò ... Leggi su agi (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Incendiarono un pullman e per alcune ore scatenarono la loro violenza prendendo a pretesto una partita di calcio. 15sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare aglidomiciliari, emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito dell'inchiesta per glitradiin occasione del derby di serie D del 22 gennaio scorso. Quel giorno, prima della partita di calcio, idelladiedero alle fiamme, a poca distanza dallo stadio, il bus su cui viaggiavano i supporter casertani che riuscirono a salvarsi scendendo di corsa dal mezzo. Il bus in fiamme danneggiò anche un palazzo. Ci furono poi disordini tra le due tifoserie e solo l'intervento delle forze dell'ordine evitò ...

