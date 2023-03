Scontri Paganese-Casertana | 15 arresti

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle prime ore della mattinata è in corso da parte della polizia di Stato e dell’arma dei carabinieri l’esecuzione di 15 ordinanze di misure cautelari personali deglidomiciliari a carico di altrettanti ultras dellae della, ritenuti responsabili di vari reati in occasione deglidel 22 gennaio scorso. Le misure sono state emesse dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta dei pubblici ministeri titolari delle indagini, coordinati da procuratore della Repubblica Antonio Centore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

