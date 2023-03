Sciopero aerei 2 aprile 2023: orari e quali sono i voli garantiti (Di venerdì 31 marzo 2023) Indetto per domenica 2 aprile uno Sciopero nazionale del personale Enav, ad incrociare le braccia anche i controllori del traffico aereo. Lo Sciopero avrà una durata di 4 ore, dalle 13 alle 17. Ad aderire alla protesta diversi servizi che nelle ore indicate saranno sospesi. Restano comunque garantiti una serie di voli sotto riportati. Di seguito i dettagli dello Sciopero e l’elenco dei servizi e dei voli garantiti. Sciopero doppiatori: perché, quali sono le serie a rischio, quando finirà Lo Sciopero nazionale Enav del 2 aprile Domenica 2 aprile è stato proclamato dall’Enav – Ente Nazionale per l’assistenza al volo – uno Sciopero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) Indetto per domenica 2unonazionale del personale Enav, ad incrociare le braccia anche i controllori del traffico aereo. Loavrà una durata di 4 ore, dalle 13 alle 17. Ad aderire alla protesta diversi servizi che nelle ore indicate saranno sospesi. Restano comunqueuna serie disotto riportati. Di seguito i dettagli delloe l’elenco dei servizi e deidoppiatori: perché,le serie a rischio, quando finirà Lonazionale Enav del 2Domenica 2è stato proclamato dall’Enav – Ente Nazionale per l’assistenza al volo – uno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Sciopero aerei 2 aprile 2023: orari e quali sono i voli garantiti - VTrend_it : Sciopero aerei 2 aprile: cosa fare per salvare il viaggio - CorriereQ : Sciopero aerei 2 aprile: cosa fare per salvare il viaggio - Natocnlavaligia : CONTINUANO GLI SCIOPERI AEREI IN EUROPA. DOPOI DISSERVIZI RISCONTRATI NELLE SCORSE SETTIMANE IN GERMANIA E IN FRANC… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Aerei, il 2 aprile sciopero dei lavoratori Enav: cosa fare per salvare i viaggi -