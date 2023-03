Sciacca (Agrigento), bimba muore in ospedale: sei medici indagati (Di venerdì 31 marzo 2023) La piccola era giunta nel nosocomio saccense con febbre alta. L'autopsia sul corpicino della bimba, disposta dal pm Alberto Gaiatto, si terrà domani. Insieme al medico legale nominato dalla procura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023) La piccola era giunta nel nosocomio saccense con febbre alta. L'autopsia sul corpicino della, disposta dal pm Alberto Gaiatto, si terrà domani. Insieme al medico legale nominato dalla procura ...

