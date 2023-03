"Schumacher? Quando si perdeva...": Montezemolo, la rivelazione che spiega tutto (Di venerdì 31 marzo 2023) "La Ferrari non vince il Mondiale e ormai fa fatica a vincere anche solo una gara. Cosa sta succedendo?". Corrado Formigli lo chiede a Luca Cordero di Montezemolo, ospite a Piazzapulita su La7. "Mette il coltello nella piaga. Insieme alla mia famiglia la Ferrari è stata la cosa più importante della mia vita. Negli anni 70 ho fatto l'assistente di Enzo Ferrari e il direttore sportivo, abbiamo vinto mondiali con Niki Lauda. Poi negli anni 90... E' un discorso lungo e doloroso. Mi dispiace vedere la Ferrari così e non penso che sia una crisi di breve termine, perché si tratta di ricostruire e trovare sul mercato i migliori tecnici". "Quando misi insieme il Dream Team - ricorda ancora Montezemolo - c'erano Todt, Domenicali, Ross Brawn grande direttore tecnico, e Rory Byrne". Poi arrivò Michael Schumacher, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) "La Ferrari non vince il Mondiale e ormai fa fatica a vincere anche solo una gara. Cosa sta succedendo?". Corrado Formigli lo chiede a Luca Cordero di, ospite a Piazzapulita su La7. "Mette il coltello nella piaga. Insieme alla mia famiglia la Ferrari è stata la cosa più importante della mia vita. Negli anni 70 ho fatto l'assistente di Enzo Ferrari e il direttore sportivo, abbiamo vinto mondiali con Niki Lauda. Poi negli anni 90... E' un discorso lungo e doloroso. Mi dispiace vedere la Ferrari così e non penso che sia una crisi di breve termine, perché si tratta di ricostruire e trovare sul mercato i migliori tecnici". "misi insieme il Dream Team - ricorda ancora- c'erano Todt, Domenicali, Ross Brawn grande direttore tecnico, e Rory Byrne". Poi arrivò Michael, ...

