Schlein attesa alla prova delle alleanze

(Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - L'elezione dei capigruppo dem, sebbene sia arrivata per acclamazione, non risulta indolore per il Partito Democratico, nel quale si annunciano i primi addii dell'era. Con un piede fuori dal partito è Andrea Marcucci, già capogruppo al Senato, legato a Matteo Renzi da un rapporto di amicizia che sfida il tempo e le leadership. Marcucci parte dall'osservare che la minoranza è stata di fatto esclusa dalle presidenze dei gruppi e che l'area Bonaccini si appresta a parteciparesegreteria dem solo con incarichi "leggeri". Dunque, è la conclusione dell'ex senatore dem, "Ellyvuole costruire un partito più marcatamente di sinistra, mentre il Pd è nato di centrosinistra". Da qui "l'interesse" manifestato per il percorso avviato da Matteo Renzi e Carlo Calenda: "Entro pochi mesi la nascita di un soggetto unitario dei ...

Ma la vittoria di Elly Schlein ha stravolto tutti i piani, e nei giorni successivi all'elezione della segretaria, la partita per le Regionali era stata messa in stand by, in attesa di costruire all'interno del partito un nuovo equilibrio. A conferma di ciò, basti osservare l'agenda dei prossimi giorni: oggi la neosegretaria del Pd Elly Schlein sarà prima a Trieste, poi a Udine. Domani sarà il turno di Giuseppe Conte nel capoluogo.

AGI - L'elezione dei capigruppo dem, sebbene sia arrivata per acclamazione, non risulta indolore per il Partito Democratico, nel quale si annunciano i primi addii dell'era Schlein. Con un piede fuori dal partito è Andrea Marcucci.