Schio-Venezia | Finale Coppa Italia basket femminile 2023 | programma | orario | tv | streaming

A Campobasso, presso La Molisana Arena, domani, sabato 1° aprile, si sfideranno alle ore 20.00 nella Finale di Coppa Italia 2022-2023 di basket femminile Schio, vittoriosa per 88-61 su Sassari in semiFinale, e Venezia, al successo contro Bologna per 78-63 nel penultimo atto. La diretta tv della Finale di Coppa Italia 2022-2023 di basket femminile sarà fruibile su MS Channel – Canale 814 di Sky, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su LBF TV, mschannel.tv, SkyGo e Now, infine la diretta live testuale del match sarà disponibile su OA Sport.

