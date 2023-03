Schifone | “L’Archivio storico dell’Enel resti a Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– «a Fuorigrotta e si punti sulla sua valorizzazione. Il sindaco Gaetano Manfredi, anche in qualità di assessore alla cultura, si attivi per preservare un patrimoniodi rilevanza nazionale». Lo chiede Luciano, consigliere del Ministero della Cultura e presidente del Centro Studi «La Contea», che ieri ha sottoscritto l’appello lanciato da docenti napoletani. «La dislocazione in un deposito a Pastorano, in provincia di Caserta, sembra un atto preliminare a un eventuale trasferimento fuori regione. I preziosi documenti, anche ottocenteschi, e le straordinarie strumentazioni presenti nel, con il trasferimento in Terra di Lavoro, rischierebbero l’abbandono. ...