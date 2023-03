Scherma | Francia | “Annulliamo la tappa di Cdm dopo reintegro atleti russi”

(Di venerdì 31 marzo 2023) La federazione francese diha deciso di rinunciare all’organizzazione delladi Coppa del mondo di spada, in programma dal 19 al 21 maggio a Saint Maur des Fosses, in seguito al reinserimento degli schermidorie bieloalle competizioni da parte della federazione internazionale (Fie). La Fie aveva deciso il 10 marzo scorso per il, una scelta poi sottoposta alla finale decisione del Comitato olimpico internazionale (Cio), il quale proprio martedì ha raccomandato di autorizzare di nuovo, a determinate condizioni, la partecipazione. Sul sito della federazione francese un comunicato: “Non potendo onorare le richieste della Fie relative all’accoglienza deglie bieloin occasione della Coppa del Mondo di ...

Mariaclotilde Adosini, 18enne della Polisportiva Bergamo, a febbraio ha acquisito notorietà con un bel gesto: durante la prova di Coppa del Mondo under 20 di spada a Beauvais, in Francia, aveva inizialmente vinto contro la transalpina

Bhavani Devi continua a superare gli altri in India mentre ha ripetuto il suo undicesimo titolo d’oro e di squadra con il Tamil Nadu ...Weekend intenso per la Methodos Scherma. Gli spadisti e le spadiste dei maestri Gianni e Carlo Sperlinga sono stati impegnati nelle finali del campionato siciliano Under 14 a Mazara del Vallo (Trapani ...