Saturno: gli anelli riscaldano l'atmosfera superiore del pianeta (Di venerdì 31 marzo 2023) La scoperta, rimasta nascosta nei dati delle missioni per più di 40 anni, è stata realizzata grazie alle osservazioni di Saturno dal telescopio spaziale Hubble della NASA e dalla sonda Cassini, oltre alla sonda Voyager 1 e 2 e alla missione International Ultraviolet Explorer. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 31 marzo 2023) La scoperta, rimasta nascosta nei dati delle missioni per più di 40 anni, è stata realizzata grazie alle osservazioni didal telescopio spaziale Hubble della NASA e dalla sonda Cassini, oltre alla sonda Voyager 1 e 2 e alla missione International Ultraviolet Explorer.

