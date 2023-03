Sassuolo-Dionisi, incontro per il rinnovo: le ultime (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Sassuolo e Dionisi potrebbero continuare insieme e presto le parti si incontreranno per discutere dell’allungamento del contratto Il Sassuolo e Dionisi potrebbero continuare insieme e presto le parti si incontreranno per discutere dell’allungamento del contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club avrebbe un’opzione per allungare l’accordo con il tecnico, ma discuterà i termini con l’allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilpotrebbero continuare insieme e presto le parti si incontreranno per discutere dell’allungamento del contratto Ilpotrebbero continuare insieme e presto le parti si incontreranno per discutere dell’allungamento del contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club avrebbe un’opzione per allungare l’accordo con il tecnico, ma discuterà i termini con l’allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Sassuolo: Dionisi ad un passo dal rinnovo - Toro_News : ?? | IL TEMA Dopo aver analizzato la difesa del #Sassuolo, passiamo in rassegna il centrocampo della squadra di… - tuttoatalanta : Sassuolo, Dionisi ha messo le ali nel girone di ritorno - Profilo3Marco : RT @tvdellosport: ??????????????: '??` ???????? ?????????????? ?????????? ???? ?????? ???? ??????????????????'???? Il tecnico del Sassuolo nel nuovo format di #sportitalia 'Mister… - 1926pe : RT @tuttonapoli: Sassuolo, Dionisi: “Spalletti è sicuramente tra i più bravi, ma per me Sarri è il migliore” -