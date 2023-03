Sassi | pezzi di legno | capelli | la mensa di una scuola elementare romana fa insorgere i genitori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 marzo 2023)nella minestra,dinella pasta, filamenti di metallo delle pagliette di acciaio che si usano per pulire le pentole. Il Messaggero riporta le denunce deisulle condizioni in cui da settimane versa ladell’Istituto romano Giovanni XXIII di Partenope, che sta destando lamentele e preoccupazioni. Una prima ispezione nel refettorio scolastico delladel Prenestino era stata effettuata il 24 febbraio dai tecnici del Municipio V. Diverse le problematiche emerse: era stato riscontrato che ai bambini celiaci (affetti da intolleranza al glutine) non veniva dato l’apposito pane ma una galletta di riso. Un altro bambino ha visto servirsi un hamburger vegetale invece di una frittata di legumi. Ma a destare maggiore preoccupazione la mancanza di derrate ...