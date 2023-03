Santa Marinella, scoperti 21 lavoratori in nero in uno stabilimento: maxi multa di oltre 50.000 euro (Di venerdì 31 marzo 2023) Santa Marinella. Quasi tutto il personale era completamente a ”nero”, senza contratto né regolamentazione necessaria per il lavoro. E la cosa andava avanti da qualche tempo, ormai, finché non sono arrivati i controlli da parte della Guardia di Finanza che hanno messo un punto fine a tutta la vicenda. Le sanzioni erogate sono di oltre 50.000 euro per aver portato avanti il lavoro in questo modo. Lavoro nero a Santa Marinella in uno stabilimento balneare La cosa andava avanti da tempo, e quasi non ci si pensava più. Uno stabilimento balneare di Santa Marinella, la cui quasi totalita? della forza-lavoro era impiegata “in nero”, e? stato però, in questi ultimi gironi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023). Quasi tutto il personale era completamente a ””, senza contratto né regolamentazione necessaria per il lavoro. E la cosa andava avanti da qualche tempo, ormai, finché non sono arrivati i controlli da parte della Guardia di Finanza che hanno messo un punto fine a tutta la vicenda. Le sanzioni erogate sono di50.000per aver portato avanti il lavoro in questo modo. Lavoroin unobalneare La cosa andava avanti da tempo, e quasi non ci si pensava più. Unobalneare di, la cui quasi totalita? della forza-lavoro era impiegata “in”, e? stato però, in questi ultimi gironi, ...

