Santa Marinella, 21 lavoratori in nero: maximulta da 50mila euro a uno stabilimento balneare

Santa Marinella – Uno stabilimento balneare di Santa Marinella, la cui quasi totalità della forza-lavoro era impiegata "in nero", è stato individuato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale, che hanno segnalato all'Ispettorato del Lavoro l'amministratore della società. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle del Gruppo di Civitavecchia, scattati dopo una segnalazione al numero di pubblica utilità "117", hanno permesso di appurare che – su un totale di 26 lavoratori – per ben 21 non erano state presentate le previste comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In 14 casi, è stato riscontrato che le maestranze erano somministrate da un'altra società, sprovvista della prevista autorizzazione.

