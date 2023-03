Sanità, Romano (Sigenp): “Malattie croniche intestinali in aumento tra i bambini” (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Le Malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) pediatriche in Italia sono in aumento. Proprio per questo è necessario che gli ospedali, le pediatrie, siano organizzate per gestire la cronicità pediatrica in un sistema ritagliato a garanzia della cura del bambino. In Italia il livello assistenziale è elevato, ma dobbiamo mantenere alto lo standard”. Così Claudio Romano, presidente della Società italiana di gastroenterologia epatologia e nutrizione pediatrica (Sigenp) a margine del 29esimo Congresso nazionale delle Malattie digestive promosso dalla Fismad a Roma. L’incidenza delle Malattie infiammatorie croniche intestinali pediatriche, nell’ultimo decennio è praticamente raddoppiata – si legge ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Leinfiammatorie(Mici) pediatriche in Italia sono in. Proprio per questo è necessario che gli ospedali, le pediatrie, siano organizzate per gestire la cronicità pediatrica in un sistema ritagliato a garanzia della cura del bambino. In Italia il livello assistenziale è elevato, ma dobbiamo mantenere alto lo standard”. Così Claudio, presidente della Società italiana di gastroenterologia epatologia e nutrizione pediatrica () a margine del 29esimo Congresso nazionale delledigestive promosso dalla Fismad a Roma. L’incidenza delleinfiammatoriepediatriche, nell’ultimo decennio è praticamente raddoppiata – si legge ...

