Sanità, Nursing Up: “Campania prima per aggressioni al personale” (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 6 minuti“La Campania, la prima regione in Italia per numero di aggressioni drammaticamente consumate ai danni degli operatori sanitari, risulta, almeno per il momento, completamente abbandonata a se stessa. Un professionista della Sanità, ogni tre giorni, in Campania, per la maggior parte infermieri, subisce una violenza fisica o psicologica. Il piano del Ministero degli Interni, avviato a metà gennaio, che ha previsto l’attivazione di 51 nuovi presidi di pubblica sicurezza da Nord a Sud, al momento esclude la maggior parte degli ospedali di uno dei territori più martoriati dalle violenze contro gli infermieri e gli altri professionisti del comparto, facendo registrare la presenza degli uomini della polizia di stato, da alcune settimane, al Vecchio Pellegrini, con un presidio attivo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 6 minuti“La, laregione in Italia per numero didrammaticamente consumate ai danni degli operatori sanitari, risulta, almeno per il momento, completamente abbandonata a se stessa. Un professionista della, ogni tre giorni, in, per la maggior parte infermieri, subisce una violenza fisica o psicologica. Il piano del Ministero degli Interni, avviato a metà gennaio, che ha previsto l’attivazione di 51 nuovi presidi di pubblica sicurezza da Nord a Sud, al momento esclude la maggior parte degli ospedali di uno dei territori più martoriati dalle violenze contro gli infermieri e gli altri professionisti del comparto, facendo registrare la presenza degli uomini della polizia di stato, da alcune settimane, al Vecchio Pellegrini, con un presidio attivo ...

