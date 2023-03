Sanità, guardia medica a rotazione all’ospedale di Aversa (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Una guardia medica interna all’ospedale per ovviare alla grave carenza di personale sanitario. E’ la soluzione proposta per l‘ospedale Moscati di Aversa (Caserta), secondo solo al Cardarelli di Napoli quanto a numero di accessi al Pronto Soccorso, dalla direttrice sanitaria Stefania Fornasier, e che ha trovato l’ok dei rappresentanti sindacali interni Antonio Mattiello (FP CGIL) e Daniele D’Ambrosio (Anaao). La proposta prevede la creazione di una guardia medica interdivisionale con lo scambio di medici fra i reparti, in particolare quelli di Medicina generale, Gastroenterologia, Cardiologia, Oncologia ed Ematologia, a seconda delle esigenze. Peraltro già nell’unità di Gastroenterologia, da tempo, è attiva la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Unainternaper ovviare alla grave carenza di personale sanitario. E’ la soluzione proposta per l‘ospedale Moscati di(Caserta), secondo solo al Cardarelli di Napoli quanto a numero di accessi al Pronto Soccorso, dalla direttrice sanitaria Stefania Fornasier, e che ha trovato l’ok dei rappresentanti sindacali interni Antonio Mattiello (FP CGIL) e Daniele D’Ambrosio (Anaao). La proposta prevede la creazione di unainterdivisionale con lo scambio di medici fra i reparti, in particolare quelli di Medicina generale, Gastroenterologia, Cardiologia, Oncologia ed Ematologia, a seconda delle esigenze. Peraltro già nell’unità di Gastroenterologia, da tempo, è attiva la ...

