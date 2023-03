Sanità, Cittadini (Aiop) “Da Gimbe numeri sbagliati” (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Gimbe lancia il Piano per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale: peccato che i numeri siano sbagliati. Non è vero, ad esempio, che in 10 anni gli ospedali di diritto privato sono raddoppiati; al contrario, a prescindere dalla classificazione utilizzata, le strutture accreditate sono diminuite. Se è vero che, nel 2011, l’Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale registrava 525 strutture (così come riportato dalla Fondazione), esse sono, tuttavia, diminuite a 484 nel 2021 e, sicuramente, non aumentate a 995 come, invece, dichiarato a mezzo stampa da Gimbe”. Barbara Cittadini, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop) commenta così i dati diffusi da Gimbe per la 15a Conferenza Nazionale della ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “lancia il Piano per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale: peccato che isiano. Non è vero, ad esempio, che in 10 anni gli ospedali di diritto privato sono raddoppiati; al contrario, a prescindere dalla classificazione utilizzata, le strutture accreditate sono diminuite. Se è vero che, nel 2011, l’Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale registrava 525 strutture (così come riportato dalla Fondazione), esse sono, tuttavia, diminuite a 484 nel 2021 e, sicuramente, non aumentate a 995 come, invece, dichiarato a mezzo stampa da”. Barbara, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata () commenta così i dati diffusi daper la 15a Conferenza Nazionale della ...

