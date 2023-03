Sanità, Annibale (Sige): “Con Gastroenterologia sul territorio meno accessi in ospedale” (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’integrazione ospedale-territorio è l’unica strategia per poter migliorare le prestazioni, ridurre accessi inappropriati in ospedale e soprattutto costruire basi comuni di implementazione e linee guida di medicina basata sull’evidenza, unici strumenti che possono contribuire a rendere più funzionale il nostro Servizio sanitario nazionale a parità di risorse”. Così Bruno Annibale, presidente Società italiana di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige), a margine del 29esimo Congresso nazionale delle malattie digestive promosso dalla Fismad a Roma. “La pandemia – ricorda – ci ha insegnato soprattutto ad ottimizzare, anche con le tecnologie moderne, l’attività clinica. Questo è sicuramente il modello che dobbiamo perseguire. Dalla telemedicina ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’integrazioneè l’unica strategia per poter migliorare le prestazioni, ridurreinappropriati ine soprattutto costruire basi comuni di implementazione e linee guida di medicina basata sull’evidenza, unici strumenti che possono contribuire a rendere più funzionale il nostro Servizio sanitario nazionale a parità di risorse”. Così Bruno, presidente Società italiana died endoscopia digestiva (), a margine del 29esimo Congresso nazionale delle malattie digestive promosso dalla Fismad a Roma. “La pandemia – ricorda – ci ha insegnato soprattutto ad ottimizzare, anche con le tecnologie moderne, l’attività clinica. Questo è sicuramente il modello che dobbiamo perseguire. Dalla telemedicina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Sanità, Annibale (Sige): 'Con Gastroenterologia sul territorio meno accessi in ospedale' - vivereitalia : Sanità, Annibale (Sige): 'Con Gastroenterologia sul territorio meno accessi in ospedale' - ledicoladelsud : Sanità, Annibale (Sige): “Con Gastroenterologia sul territorio meno accessi in ospedale” -