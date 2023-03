San Severo | operazione antimafia | sette arresti Sospeso per un anno un pubblico ufficiale

(Di venerdì 31 marzo 2023) Quattro in carcere, tre ai domiciliari, undella polizia localeper un. Queste le misure cautelari eseguite nella notte dalla polizia a Sansu disposizione della direzione distrettuale. Stando all’accusa il gruppo voleva vendicare l’omicidio di Luigi ErmBonaventura, avvenuto circa une mezzo fa. A luglio 2021, nei festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio agli Europei, ci fu la morte di Matteo Anastasio con il ferimento del nipote di sei anni. Alla vigilia di ferragosto venne appunto ucciso Luigi ErmBonaventura. Il funzionario deve rispondere di omessa denuncia di reato. L'articolo San: ...

Blitz antimafia questa mattina a San Severo, nel Foggiano: agenti della squadra mobile coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari hanno arrestato sette persone con le accuse, a vario ...L’attività di indagine – coordinata dalla Dda – ha tratto infatti origine da due gravissimi fatti di sangue verificatisi a San Severo nella notte del 12 luglio 2021 e nel pomeriggio del 14 agosto ...