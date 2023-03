San Casciano Val di Pesa | trasporto illegale di rifiuti speciali edili Denunciati titolare della ditta e autista

(Di venerdì 31 marzo 2023) I Carabinieri Forestali di SanVal di, nel corso di un servizio mirato alla gestione (raccolta/) di, intercettavano sulla strada comunale di Via Grevigiana in direzione San, un autocarro che, secondo l'accusa, trasportava illegalmentederivanti da demolizione edile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenapercivaldi : #ARCHEOLOGIA #ARCHEOINCONTRI / A #Siena protagoniste le offerte votive dello straordinario #santuario di San Cascia… - StorieArcheo : #ARCHEOLOGIA #ARCHEOINCONTRI / A #Siena protagoniste le offerte votive dello straordinario #santuario di San Cascia… - GazzChianti : SAN CASCIANO - Marchesi Antinori è l’azienda vinicola più apprezzata nel mondo (secondo Drinks International). Clas… - franco_misci : RT @viverefabriano: A Fabriano si parla della scoperta delle statue di bronzo di San Casciano dei Bagni - marialetiziama9 : RT @SamuelT32109871: Statua Etrusca in bronzo raffigurante una elegante sacerdotessa, rinvenuta nelle terme Romane di San Casciano dei Bagn… -

Se, invece, avete voglia di un'overdose di positività, perché non fare un salto aIn questa cittadina due chiese rivali si sfidano da secoli a colpi di spettacolari infiorate all'..."Un percorso d'inclusione durato 25 anni - ha detto il Sindaco Francesco- la ... Per le 14 famiglie il comune di Collegno e il Consorzio Ovest Solidale, con il sostegno della Cooperativa...Vogliamo ringraziare il personale del Comune, del Consorzio Ovest Solidale e della Cooperativa... ' Un percorso d'inclusione durato 25 anni ', ha detto il Sindaco Francesco. ' La ...

San Casciano: dall'1 aprile il dottor Esposito sostituisce la dottoressa Bensi (in pensione) Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

SAN CASCIANO VAL DI PESA (FIRENZE) – I Carabinieri Forestali di San Casciano Val di Pesa, nel corso di un servizio mirato alla gestione (raccolta/trasporto) di rifiuti, intercettavano sulla strada ...I militari della stazione carabinieri forestale di San Casciano in Val di Pesa (FI), nel corso di un servizio mirato alla gestione di rifiuti, hanno fermato in via Grevigiana un autocarro marca Iveco ...