Samsung Galaxy Watch 4 da 40mm: adesso a prezzo top su Amazon (Di venerdì 31 marzo 2023) Nonostante le offerte di primavera su Amazon fossero terminate questa notte, sull’e-commerce ci sono tante altre proposte da cogliere al volo. Se siete in cerca di un nuovo smartWatch del colosso di Seul, vi indichiamo il Samsung Galaxy Watch 4 nella versione italiana, con Bluetooth e con cassa da 40mm in alluminio. Il wearable è disponibile in due varianti di colore, ossia Nero e Oro Rosa, con uno sconto del ben 52% al prezzo super conveniente di 129,99 euro (invece di 269 euro di listino). Il dispositivo è venduto e spedito da terzi, la consegna è generalmente effettuata entro 2, 3 giorni. Detto ciò, andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali specifiche. Il Samsung Galaxy Watch 4 da 40mm ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Nonostante le offerte di primavera sufossero terminate questa notte, sull’e-commerce ci sono tante altre proposte da cogliere al volo. Se siete in cerca di un nuovo smartdel colosso di Seul, vi indichiamo il4 nella versione italiana, con Bluetooth e con cassa dain alluminio. Il wearable è disponibile in due varianti di colore, ossia Nero e Oro Rosa, con uno sconto del ben 52% alsuper conveniente di 129,99 euro (invece di 269 euro di listino). Il dispositivo è venduto e spedito da terzi, la consegna è generalmente effettuata entro 2, 3 giorni. Detto ciò, andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali specifiche. Il4 da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BenGeskin : My favorite photography smartphones: 1. OPPO Find X6 Pro ?? 2. Xiaomi 13 Pro ?? 3. vivo X90 Pro ?? 3. Samsung Galaxy S23 Ultra 4. iPhone 14 Pro - spaccamilcollo : @slutgittarius_ l'ultimo telefono che ho avuto aka il Samsung galaxy s8 plus che però ha lo schermo curvo e mi ha d… - ItaliaStartUp_ : Recensione Samsung Galaxy A54: il telefono da consigliare con un solo sfidante - HDblog - stefanocapecci : nell'ultima settimana avrei vinto tre samsung galaxy s23, due friggitrici ad aria e in makita power drill..che culo ???? - HDblog : Recensione Samsung Galaxy A54: il telefono da consigliare con un solo sfidante -