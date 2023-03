Sami Zayn criptico | “Vedremo se sarò nel main event o meno”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ieri pomeriggio, con l’annuncio della line-up di Wrestlemania con la divisione dei match tra sabato e domenica, si è creata parecchia confusione suldella Night 1. Tantissimi, nonostante fosse stato annunciato come opener, hanno indicato John Cena vs Austin Theory come incontro di chiusura dello show, ma così non sarà. Rumor ormai sempre più insistenti danno per certo che sarà Usos vse Kevin Owens a chiudere la prima notte di Wrestlemania e l’ex membro onorario della Bloodline ha parlato proprio di questo nella giornata di ieri. “Non ci resta che aspettare” Con questa frase criptica,(intervistato da BT Sport) ha aperto la discussione con il giornalista Ariel Helwani, affermando inoltre che la WWE non gli ha ancora comunicato la decisione, nonostante a poche ore ...