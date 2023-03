Saman, in aula il terrificante vocale dello zio: “Ammazzatela prima che scappi di nuovo”. Il rebus dei documenti (Di venerdì 31 marzo 2023) «prima che scappi di nuovo Ammazzatela»: è l’ultimo drammatico messaggio di uno zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa da Novellara la notte tra il 30 e il 31 aprile di due anni fa. A farsene portavoce una delle assistenti sociali sentite oggi come testimoni nell’aula della Corte di Assise di Reggio Emilia dove è in corso l’udienza del processo per l’omicidio della ragazza. «Il 5 maggio 2021 riuscii a contattare Saqib – ha raccontato l’operatrice in udienza – il quale mi disse di essere preoccupato per Saman, che non riusciva più a contattare dalla sera del 30 aprile. Nella stessa conversazione il ragazzo mi disse di essere in possesso di una foto di Saman con delle lesioni sul volto, e di un messaggio vocale ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) «chedi»: è l’ultimo drammatico messaggio di uno zio diAbbas, la 18enne pakistana scomparsa da Novellara la notte tra il 30 e il 31 aprile di due anni fa. A farsene portavoce una delle assistenti sociali sentite oggi come testimoni nell’della Corte di Assise di Reggio Emilia dove è in corso l’udienza del processo per l’omicidio della ragazza. «Il 5 maggio 2021 riuscii a contattare Saqib – ha raccontato l’operatrice in udienza – il quale mi disse di essere preoccupato per, che non riusciva più a contattare dalla sera del 30 aprile. Nella stessa conversazione il ragazzo mi disse di essere in possesso di una foto dicon delle lesioni sul volto, e di un messaggio...

