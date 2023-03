Saman Abbas, l’assistente sociale rivela il messaggio vocale dello zio: «Ammazzatela prima che scappi di nuovo» (Di venerdì 31 marzo 2023) «prima che scappi di nuovo Ammazzatela». È quanto avrebbe detto uno zio di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa ad aprile 2021 e trovata morta a Novellara lo scorso 18 novembre 2022. A riferirlo è l’assistente sociale che ha testimoniato oggi 31 marzo nell’aula della Corte di Assise di Reggio Emilia, dove è in corso l’udienza del processo per il delitto della ragazza. La donna ha conosciuto la vittima a fine dicembre 2020 quando era già ospite della comunità protetta. «Il 5 maggio 2021 riuscii a contattare Saqib (il fidanzato di Saman, ndr) il quale mi disse di essere preoccupato per Saman, che non riusciva più a contattare dalla sera del 30 aprile. Nella stessa conversazione il ragazzo mi disse di essere in ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) «chedi». È quanto avrebbe detto uno zio di, la 18enne pachistana scomparsa ad aprile 2021 e trovata morta a Novellara lo scorso 18 novembre 2022. A riferirlo èche ha testimoniato oggi 31 marzo nell’aula della Corte di Assise di Reggio Emilia, dove è in corso l’udienza del processo per il delitto della ragazza. La donna ha conosciuto la vittima a fine dicembre 2020 quando era già ospite della comunità protetta. «Il 5 maggio 2021 riuscii a contattare Saqib (il fidanzato di, ndr) il quale mi disse di essere preoccupato per, che non riusciva più a contattare dalla sera del 30 aprile. Nella stessa conversazione il ragazzo mi disse di essere in ...

