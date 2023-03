Saman Abbas, assistente sociale: "Fidanzato parlò di vocale zio con 'ammazzatela'" (Di venerdì 31 marzo 2023) Reggio Emilia , 31 mar. - (Adnkronos) - "Il 5 maggio 2021 riuscii a contattare Saqib, il quale mi disse di essere preoccupato per Saman, perché non riusciva più a sentirla dalla sera del 30 aprile. Nella stessa conversazione il ragazzo mi disse di essere in possesso di una foto di Saman con delle lesioni sul volto e di un messaggio vocale dello zio di Saman (non è certo di quale zio si tratti, ndr.) in cui diceva 'prima che scappi di nuovo ammazzatela'". Lo ha detto A.O., l'assistente sociale sentita come testimone nell'aula della Corte di Assise di Reggio Emilia, dove è in corso l'udienza del processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa da Novellara la notte tra il 30 e il 31 aprile di due anni fa . Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Reggio Emilia , 31 mar. - (Adnkronos) - "Il 5 maggio 2021 riuscii a contattare Saqib, il quale mi disse di essere preoccupato per, perché non riusciva più a sentirla dalla sera del 30 aprile. Nella stessa conversazione il ragazzo mi disse di essere in possesso di una foto dicon delle lesioni sul volto e di un messaggiodello zio di(non è certo di quale zio si tratti, ndr.) in cui diceva 'prima che scappi di nuovo'". Lo ha detto A.O., l'sentita come testimone nell'aula della Corte di Assise di Reggio Emilia, dove è in corso l'udienza del processo per l'omicidio di, la 18enne pakistana scomparsa da Novellara la notte tra il 30 e il 31 aprile di due anni fa . Il ...

