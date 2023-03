Salute, nasce in Sicilia l’Organismo emergenza territoriale (Di venerdì 31 marzo 2023) È stato istituito l’Organismo di coordinamento del settore unico dell’emergenza territoriale ed ospedaliera in Sicilia. L’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo ha firmato il decreto che dà vita a uno strumento tecnico che affronta la carenza di specialisti nelle aree di emergenza e di pronto soccorso e di anestesia rianimazione e terapia intensiva, soprattutto nelle aree più periferiche dell'Isola. "L’insufficienza degli organici degli specialisti delle aree di emergenza - dice Volo - è un problema nazionale. Questo provvedimento segna una tappa importante nella evoluzione delle nuove logiche che guardano al sistema sanitario ospedaliero e territoriale in chiave di programmazione concreta, non solo ascoltando chi soffre di carenze, ma ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 31 marzo 2023) È stato istituitodi coordinamento del settore unico dell’ed ospedaliera in. L’assessore regionale allaGiovanna Volo ha firmato il decreto che dà vita a uno strumento tecnico che affronta la carenza di specialisti nelle aree die di pronto soccorso e di anestesia rianimazione e terapia intensiva, soprattutto nelle aree più periferiche dell'Isola. "L’insufficienza degli organici degli specialisti delle aree di- dice Volo - è un problema nazionale. Questo provvedimento segna una tappa importante nella evoluzione delle nuove logiche che guardano al sistema sanitario ospedaliero ein chiave di programmazione concreta, non solo ascoltando chi soffre di carenze, ma ...

