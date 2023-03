Salute, Costantini (Singem): “Motilità gastrointestinale non più patologia di nicchia” (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Uno stile di vita sedentario, un’alimentazione scorretta o alcune patologie possono comprometterne la regolarità, portando a disturbi come costipazione o diarrea. “La Motilità gastrointestinale”, ovvero la capacità del corpo di far progredire gli alimenti all’interno dell’apparato digerente, “è sempre stata considerata una patologia di nicchia per super specialisti nell’ambito della gastroenterologia italiana ma in realtà è molto diffusa nella popolazione”. Così Mario Costantini, presidente della Società italiana neo gastroenterologia e Motilità (Singem) a margine del 29esimo Congresso nazionale delle malattie digestive promosso dalla Fismad a Roma. “La conferma arriva dai pazienti che vediamo e trattiamo – sottolinea Costantini – ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Uno stile di vita sedentario, un’alimentazione scorretta o alcune patologie possono comprometterne la regolarità, portando a disturbi come costipazione o diarrea. “La”, ovvero la capacità del corpo di far progredire gli alimenti all’interno dell’apparato digerente, “è sempre stata considerata unadiper super specialisti nell’ambito della gastroenterologia italiana ma in realtà è molto diffusa nella popolazione”. Così Mario, presidente della Società italiana neo gastroenterologia e) a margine del 29esimo Congresso nazionale delle malattie digestive promosso dalla Fismad a Roma. “La conferma arriva dai pazienti che vediamo e trattiamo – sottolinea– ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Salute, Costantini (Singem): 'Motilità gastrointestinale non più patologia di nicchia' - vivereitalia : Salute, Costantini (Singem): 'Motilità gastrointestinale non più patologia di nicchia' - ledicoladelsud : Salute, Costantini (Singem): “Motilità gastrointestinale non più patologia di nicchia” -