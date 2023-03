Saltano le verifiche su test e bombardieri | ecco come si sta sfaldando il controllo sulle armi nucleari

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 31 marzo 2023) La sospensione del trattato New START sulla riduzione degli armamentistrategici di Russia e Stati uniti è solo l’ultimo atto di un processo cominciato ormai più di venti anni fa che ci ha portato in un’epoca definibile “post trattati” e che, per quanto riguarda leatomiche, ha aperto una nuova era nucleare. Sospensione InsideOver.