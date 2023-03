Salerno, “Tutti i colori del Jazz”: suonano gli ex alunni del Liceo Alfano I (Di venerdì 31 marzo 2023) Tutto pronto per la seconda edizione della Rassegna Jazz degli ex alunni del Liceo Musicale Alfano I di Salerno, attualmente iscritti presso le principali istituzioni musicali italiane ed estere, che rientra nell’ampliamento dell’offerta formativa nei licei attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo Jazzistico.Due i concerti in programma presso l’Aula Magna del Liceo: lunedì 3 Aprile alle 10.30 tocca a Matteo Capacchione, sassofonista attualmente iscritto al secondo livello di Musica Jazz presso il Conservatorio Martucci di Salerno. Mercoledì 5, sempre alle 10.30 sarà la volta di Leonardo Odierna, sassofonista iscritto al I Livello dei corsi di Siena Jazz. Ai concerti assisteranno gli alunni del ... Leggi su zon (Di venerdì 31 marzo 2023) Tutto pronto per la seconda edizione della Rassegnadegli exdelMusicaleI di, attualmente iscritti presso le principali istituzioni musicali italiane ed estere, che rientra nell’ampliamento dell’offerta formativa nei licei attraverso l’attivazione di corsi a indirizzoistico.Due i concerti in programma presso l’Aula Magna del: lunedì 3 Aprile alle 10.30 tocca a Matteo Capacchione, sassofonista attualmente iscritto al secondo livello di Musicapresso il Conservatorio Martucci di. Mercoledì 5, sempre alle 10.30 sarà la volta di Leonardo Odierna, sassofonista iscritto al I Livello dei corsi di Siena. Ai concerti assisteranno glidel ...

