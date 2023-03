Salerno | anziana in deficit di ossigeno | la figlia chiede aiuto ai Carabinieri

(Di venerdì 31 marzo 2023) Nel corso della notte al numero di emergenza 112 della centrale operativa della Compagniadiè pervenuta una chiamata per la richiesta di assistenza urgente per una 90enne in difficoltà respiratoria, con assoluta necessità di una bombola di. Ladell’donna, non potendo lasciare da sola la madre in crescente difficoltà e con necessità di assistenza continua, non avendo alternative, ha subito pensato di rivolgersi aiperché la aiutassero a reperire con urgenza la bombola dipresso una farmacia cittadina viste le critiche condizioni di salute della 90enne. Considerata la straordinarietà della richiesta e l’urgenza di assicurare un presidio medico salvavita alla donna, la centrale operativa ha allertato una ...

Anziana in crisi respiratoria, salvata dai carabinieri di Salerno

